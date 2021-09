Andrea Iannone sarà uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle, in onda a partire dal 16 di ottobre. Il motociclista è stato accoppiato con la ballerina Lucrezia Lando.

Ormai è ufficiale: Andrea Iannone farà parte del cast di Ballando con le Stelle, la cui nuova stagione andrà in onda a partire dal 16 ottobre sulla prima rete Rai. La notizia era già trapelata all’inizio di questo mese: in molti la davano già per certa, ma non c’era ancora nulla di confermato. Il campione di motociclismo scenderà sul palco del programma condotto da Milly Carlucci con una ballerina d’eccezione, ovvero la vincitrice della scorsa edizione Lucrezia Lando. L’anno scorso la Lando vinse con Giles Rocca, e sicuramente quest’anno ambirà a ripetersi.

Andrea Iannone ha pubblicato i primi scatti in sua compagnia sul proprio profilo Instagram. A giudicare dalla didascalia del post, tuttavia, pare proprio che il campione di motociclismo si senta in parecchia difficoltà. “Ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere…” scrive, confermando l’ambizione della ballerina sua partner. Poi esprime così le sue ansie: “Sono nella m*rda!!!“

Dal canto suo, Lucrezia Lando pare molto fiduciosa delle doti del suo nuovo partner. Sul suo profilo Instagram pubblica gli stessi scatti e scrive “Cambia la pista ma la grinta è sempre la stessa… Andrea Iannone, pronto?“