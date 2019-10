Nel mondo del cinema e delle serie tv, gli spin-off vanno alla grande. Ma di che cosa si tratta nello specifico e che cosa significa questo termine?

Avete mai sentito parlare di spin-off? È una parola che si usa molto nel mondo del cinema e delle serie tv, in quanto succede spesso che si produca un nuovo lungometraggio, o una nuova serie tv, che fa da spin-off alla saga o serie principale. Scopriamo insieme il significato, sia teorico che pratico, e la storia di questa parola.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando viene usato : in ambito di film e serie tv;

: in ambito di film e serie tv; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

La definizione e la traduzione di spin-off

Nel significato vero e proprio della lingua inglese, il termine spin-off si può tradurre in: ricaduta, se usato come sostantivo; derivato, se usato come aggettivo: o anche creare, se usato come verbo (to spoil).

Invece nell’ambito dei mass media, il termine è inteso come un’opera derivata da un’altra, intesa come principale. Ad esempio una serie televisiva, oppure un film, o anche un videogioco o un fumetto.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/popcorn-movies-cinema-entertainment-1085072/

La condizione necessaria è che l’ambientazione dell’opera originale deve essere mantenuta, lo spin-off si focalizza invece su storie parallele con protagonisti magari personaggi secondari dell’opera originale.

Esempi d’uso

Per capire meglio, facciamo insieme qualche esempio di serie tv con relativi spin-off, o film con i suoi spin-off. C’è da dire che nel mondo delle serie tv è più facile rendere bene l’idea del significato.

Prendiamo la serie tv Friends: il suo spin-off è Joey, incentrato sul personaggio interpretato da Matt LeBlanc. Lui faceva parte integrante dell’operale principale, ma in questa nuova lui era al centro della storia.

Una saga cinematografica molto nota come Fast & Furious ha generato moltissimi sequel, ma anche uno spin-off. Infatti Fast & Furious – Hobbs & Shaw, film del 2019, è incentrato pressoché su questi due personaggi apparsi anche nella serie principale.

