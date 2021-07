Ecco chi è Adam Demos, l’attore della serie TV Sex/Life: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Se adesso Adam Demos è una delle star di Sex/Life il merito è anche della madre: è stata infatti proprio lei a convincerlo a iscriversi a una scuola di recitazione quando lavorava nell’azienda del padre in Australia. Ci aveva visto giusto. Dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere su Adam Demos.

Adam Demos: la biografia

Adam Demos è nato a Wollongong, città situata sulla costa orientale dell’Australia, il 24 maggio del 1985 (il suo segno zodiacale è quindi quello dei Gemelli). E’ stato sempre appassionato di cinema e del mondo della recitazione, ma il suo primo lavoro è stato ben diverso: l’operaio edile nell’azienda di demolizione del padre.

Si è avvicinato al mondo della recitazione grazie alla madre, che lo ha convinto a iscriversi alla Screenwise Film & TV Acting School (anche se in precedenza aveva recitato in qualche piccolo ruolo).

Il primo ruolo importante della carriera dell’attore è stato nel 2017, nella serie TV Janet King. E’ poi volato in America per recitare in serie TV come Unreal, Falling Inn Love e Sex/Life, dove interpreta il ruolo di Brad Simon.

Adam Demos: la vita privata

Adam Demos è molto riservato riguardo alla sua vita privata, anche se sul suo profilo Instagram non mancano alcune foto con la sua fidanzata: la collega Sarah Shahi, con cui lavora insieme nella serie TV Sex/Life. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie TV.

Chi è Sarah Shahi, la fidanzata di Adam Demos

Sarah Shahi è nata a Euless, negli Stati Uniti, il 10 gennaio del 1980 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Capricorno). E’ un’attrice di origine iraniane e spagnole, il suo vero nome è Aahoo Jahansouz Shahi.

E’ nota al grande pubblico per aver lavorato in serie TV come The L World, Fairly Legal e Person of Interest, oltre che nella già citata Sex/Life.

Adam Demos, dove vive?

Adam Demos ha da tempo lasciato la sua Australia e vive a Los Angeles, negli Stati Uniti. Non si hanno invece informazioni per quanto riguarda il suo patrimonio personale.

4 curiosità su Adam Demos

– E’ molto attivo sul proprio profilo Instagram.

– Ama viaggiare.

– E’ cugino del giocatore di basket Tyson Demos.

– Adora sottoporsi a sedute di crioterapia.

