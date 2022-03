Le serie TV italiane non stanno conquistando solamente Netflix e il suo pubblico, ma l’intero universo delle piattaforme streaming. La prova è Bang Bang Baby, serie TV di Amazon Prime Video prodotta e ambientata nel nostro Paese (è la seconda serie italiana ad approdare sulla piattaforma on demand di Amazon, la prima è stata Vita di Carlo). Dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

La protagonista di Bang Bang Baby è Alice, una adolescente di 15 anni della Milano degli anni ’80. Alice è una ragazza timida e insicura che si ritrova però a diventare il membro più giovane di una cosca mafiosa. Non è la sete di potere o la voglia di arricchirsi a spingerla a entrare nella banda malavitosa ma la voglia di conquistare l’amore del padre.

“L’idea, dunque, di poter affrontare una sorta di romanzo di formazione di questa giovane donna, e il suo incredibile viaggio in un mondo spietato e crudele come quello della malavita, e di poterlo fare attraverso un linguaggio e una cultura tipica di quegli anni ‘80 di cui è intrisa la mia stessa giovinezza, mi è sembrato un’occasione incredibile” ha spiegato il creatore della serie TV, Andrea Di Stefano.

A interpretare il ruolo della protagonista, Alice, è Arianna Becheroni. Nel cast di Bang Bang Baby troviamo poi anche Adriano Giannini, Lucia Mascino, Dora Romano, Antonio Gerardi e Giuseppe De Domenico.

La prima stagione di Bang Bang Baby è composta da 10 diversi episodi che usciranno in due parti su Amazon Prime Video. I primi 5 episodi sono previsti per giovedì 28 aprile, i restanti 5 episodi arriveranno invece su Amazon Prime Video giovedì 19 maggio 2022.

