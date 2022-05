Dove vedere E’ stata la mano di Dio in streaming? Il film di Paolo Sorrentino, vincitore del David di Donatello 2022, è disponibile on line.

E’ stata la mano di Dio è stato il film che ha trionfato ai David di Donatello 2022 vincendo, tra i vari premi, anche quello per il Miglior film. Oltre che il pubblico e la critica italiana, il lungometraggio diretto da Paolo Sorrentino aveva però saputo conquistare anche la platea internazionale, come dimostra il fatto che sia stata uno dei titoli in nomination per il Premio Oscar al Miglior Film Straniero 2022 (senza dimenticare la standing ovation riservata al regista dopo la prima alla Mostra del cinema di Venezia). Se non avete ancora visto E’ stata la mano di Dio è arrivato il momento di rimediare e di recuperare questa pellicola.

E’ stata la mano di Dio in streaming: dove vederla

Se vi state domandando dove vedere E’ stata la mano di Dio in streaming, in modo da poterlo recuperare nel caso in cui ve lo siate perso al cinema (o anche rivedere) sappiate che il film di Paolo Sorrentino è disponibile su Netflix.

Paolo Sorrentino

Gli abbonati alla celebre piattaforma streaming potranno infatti trovarlo tra i tanti disponibili e recuperarlo. C’è anche la possibilità di vedere E’ stata la mano di Dio in streaming gratis? Purtroppo no, nelle piattaforme gratuite (come per esempio RaiPlay) questo titolo al momento non è presente, l’unica piattaforma legale ad avere i diritti di distribuzione è infatti Netflix.

E’ stata la mano di Dio: la trama e il cast del film

E’ stata la mano di Dio è un film quasi autobiografico, che racconta una tragedia capitata allo stesso Paolo Sorrentino quando era un ragazzino (perse i suoi genitori in un incidente).

Nel film il protagonista è interpretato da Filippo Scotti, nel castro troviamo anche Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri e Marlon Joubert.

