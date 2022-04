Nonostante la distanza tra Charlene e Alberto fosse sempre stata giustificata con lo stato di salute della principessa, sembra che la realtà sia ben diversa e che i due siano separati da tempo.

Una fonte molto vicina alla coppia ha lanciato un’indiscrezione bomba su Charlene di Monaco e Alberto. I due sarebbero separati da molto tempo ma a causa di alcuni accordi prematrimoniali non potrebbero divorziare ancora. Questo spiegherebbe l’allontanamento tra i due, sarà vero?

Charlene e Alberto sono separati? L’indiscrezione

Charlene Wittstock

La scrittrice Vera Dillier, molto amica di Alberto, ha lanciato un’indiscrezione sulla coppia riportata dal settimanale Oggi. Secondo questa fonte Charlene e Alberto sarebbero separati da diverso tempo ma i loro accordi prematrimoniali imporrebbero alla coppia di non rendere pubblica l’informazione e di non poter divorziare ufficialmente.

I due secondo la scrittrice non si sarebbero mai davvero amati e, dunque, la principessa non vivrà più in palazzo in futuro. Secondo quanto riporta Fan Page: “L’obiettivo, quindi, è salvare le apparenze, quindi per quanto tra i due non ci sia più nulla di sentimentale, non sarebbe previsto un divorzio che comporterebbe non poco scompiglio nella famiglia Ranieri. Inoltre, motivo principale per cui la strada della separazione ufficiale non è percorribile sta nella cura dei figli, che essendo eredi al trono rimarrebbero con il padre, per cui la madre potrebbe sì vederli, ma magari non con la stessa libertà di oggi.” Dunque, i due non starebbero insieme da tempo ma a causa di questi accordi non possono divorziare in modo ufficiale per il momento secondo ciò che riporta la Dillier.

