La Lazio non ha vinto ma la bella attrice ha deciso di fare un regalo sensuale ai suoi fan con uno scatto che scalda il web.

La bellissima showgirl e conduttrice ha allietato la giornata ai suoi fan con uno scatto bollente. La foto mette in risalto un décolleté che infiamma il web mostrato in primo piano, a dimostrazione che nonostante i suoi 49 anni sia sempre bellissime e in forma.

La foto sexy di Anna Falchi fa girare la testa

“Per voi sarà un mercoledi da leoni ? Oggi così,un po’ wild ,vi auguro che lo sia! Grrrrrrrr!“. Anna Falchi si mostra in versione “selvaggia” facendo girare la testa ai suoi fan, con uno scatto su Instagram. Bellissima e sensuali a livelli estremi che fanno impazzire i suoi moltissimi follower.

La sensualità non è il suo unico punto forte, Anna Falchi è anche una bravissima conduttrice. Di recente, sta presentando il seguito programma I Fatti Vostri, in onda su Rai 2. L’emittente ha, dunque, deciso di puntare molto su di lei per dare una ventata di aria fresca al format. Come riporta Leggo: “La Falchi, nella nuova veste da conduttrice piace eccome per la sua bravura e soprattutto competenza nella conduzione. Una dote peraltro già riscontrata proprio la scorsa estate, quando è stata protagonista nella trasmissione che ha accompagnato gli italiani da giugno agli inizi di settembre.“La bella conduttrice dunque non ha solo un talento artistico ma è anche in gamba su piccolo schermo.

