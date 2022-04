Si parla tanto della crisi tra Lulù e Manuel e nonostante i due abbiano smentito sembra che la famiglia del nuotatore non abbia proprio simpatia per la principessa, la sorella risponde a tutta questa vicenda sui social.

Nelle ultime settimane Manuel e Lulù sono stati al centro della cronaca rosa per una presunta crisi o rottura. Dopo che la principessa ha ammesso di non essere in buoni rapporti con il padre del nuotatore, il web ha ipotizzato che i due si fossero lasciati. Oltre alla smentita della coppia, arriva anche Clarissa a mettere un freno alle lingue velenose.

L’intervento di Clarissa e le ultime azioni della famiglia di Manuel

Una foto di Lulù Selassiè

Manuel e Lulù hanno smentito di essersi lasciati. Come riporta Caffeina, il nuotatore si è seccato parecchio per questo rumor tanto da dichiarare: “Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il ca… Io mi tolgo da Twitter… ciao!“. A questo punto è intervenuta anche la principessa etiope: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?”.

La polemica però non ha accennato a placarsi, il motivo è che nelle ultime ore anche il fratello e la sorella di Manuel hanno tolto il “segui” a Lulù. Questo gesto non è passato inosservato sui social considerando che la famiglia dell’ex gieffino non ha mai accettato la Selassiè del tutto. A questo proposito, la sorella Clarissa lancia una frase per mettere un punto a questa faccenda: “Il silenzio è oro, la parola è d’argento“.

