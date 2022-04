Un’ultima indiscrezione parla di un ritorno di fiamma tra i due cantanti che si starebbero vedendo di nuovo e in modo assiduo.

Elodie e Marracash hanno rotto da parecchio tempo rimanendo comunque in buoni rapporti. Un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi però, svela che i due si starebbero frequentando di nuovo e in modo attivo. Che ci sia un ritorno di fiamma?

Elodie e Marracash è scattato di nuovo l’amore?

Elodie

Secondo l’esperto di gossip Alberto Dandolo, tra Elodie e Marracash la storia non è finita come tutti pensano. I due starebbero “intensificando la loro frequentazione” negli ultimi tempi per un ritorno di fiamma. E’ vero che i due cantanti si siano lasciati in buoni rapporti sottolineando la stima reciproca che nutrono l’uno verso l’altra.

La situazione è molto intricata considerando che la cantante dovrebbe avere, secondo il gossip, una storia con Davide Rossi documentata da alcune paparazzate. Elodie rimane sempre molto riservata e non si è mai capito se con il manager ha una storia seria in corso. Come riporta Blogtivvu: “Proprio il mese scorso, la celebre cantante era stata paparazzata con Rossi in teneri atteggiamenti per le vie di Milano. A inizio gennaio Elodie era volata alle Maldive con la sorella e, proprio in quella occasione, il settimanale Oggi riportava il suo attuale stato sentimentale: single.“

Rimane, dunque, ancora un mistero ma non si può escludere un ritorno di fiamma con Marracash. Ovviamente si parla di rumor, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo o smentite. Non rimane che attendere maggiori dettagli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG