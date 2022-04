In alcune dichiarazioni il secondogenito di Carlo e Diana ha ammesso di sentirsi più a casa negli Stati Uniti e di avere un rapporto speciale con sua nonna la regina Elisabetta.

Ormai il principe Harry è sempre più “americano” ed è lui stesso a sottolinearlo in alcune interviste. Il figlio di Diana vive con sua moglie Meghan e i suoi figli in California e raramente partecipa agli eventi di famiglia. Inoltre, il duca di Sussex ha ammesso di avere un bellissimo rapporto con sua nonna ma non parla di Carlo e William.

Il principe Harry sempre meno “inglese” e più americano?

Come riporta Vanity Fair, il principe Harry ha dichiarato in un’intervista alla Nbc: “La mia casa, per il momento, è negli Stati Uniti, la sento così. ” A quanto pare, il secondogenito di Carlo e Diana non ha ancora deciso se ci sarà in occasione delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, a cui la regina Elisabetta aveva invitato lui e Meghan come gesto di riconciliazione. Sulla nonna però continua a dichiarare di avere un bellissimo rapporto, tanto che dichiara: “Abbiamo preso un tè insieme, stare con lei è stato fantastico. Mi assicuro che abbia le persone giuste intorno“.

Durante l’intervista al principe è stato chiesto in che rapporti fosse con William e Carlo con i quali i rapporti si sarebbero freddati da parecchio tempo. Harry ha preferito non rispondere alla domanda spostando l’argomento di nuovo con la nonna con la quale “parla di cose di cui non può parlare con nessun altro“. Insomma, ormai la sua vita sembra essere negli Stati Uniti e i rapporti con il padre e il fratello sono ancora molto tesi.

