Tra i due fratelli non sembra essersi ancora risolto nulla dalla famosa intervista in cui Meghan ha dato dei “razzisti” alla famiglia reale.

Tra il principe Harry e il fratello William non sembra tornato il sereno. Le incomprensioni dovute all’intervista dei coniugi che hanno definito “razzista” la famiglia reale, ha creato un divario, un vuoto che non è ancora stato colmato. I due fratelli sono ancora molto distanti e non sembrano aver chiarito.

L’intervista a Oprah non è stata digerita dalla Royal Family

Il Principe Harry non ha ancora recuperato il rapporto con suo fratello e il motivo sembra essere l’intervista alla Oprah. Come riporta Fan Page, un sito inglese dichiara: “Come ha sempre detto la regina, rimangono membri della famiglia molto amati, ma non è stato facile. È già abbastanza difficile per qualsiasi famiglia andare d’accordo, ma quando dettagli così intimi vengono resi pubblici in TV in prima serata? È difficile rimettere quel genio nella bottiglia“.

Quell’intervista in cui i duchi di Sussex (Harry e Meghan) hanno dichiarato che la famiglia reale era preoccupata del colore della pelle del bambino che sarebbe nato dalla coppia, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo le parole dei coniugi, William dichiarava: “Non siamo per niente una famiglia razzista, non ho ancora parlato con Harry ma lo farò“. Le cose si aggiusteranno tra loro?

