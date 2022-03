Una volta essersi ritrovati nello show Il Cantante Mascherato, il rapporto tra Arisa e Vito Coppola sembra tornato quello di una volta. Dopo Ballando con le stelle i due hanno avuto un breve flirt che poi è finito, ma adesso l’amore sembra rifiorire tra loro. Il ballerino, in occasione di un’intervista a Novella 2000 le fa anche una dichiarazione d’amore.

Come riporta Gossip TV, Vito Coppola parla del suo rapporto attuale con Arisa e dichiara: “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo.

Il ballerino poi svela che il bacio nel video clip di Cuore era vero: “Siamo molto spontanei e quello che ci sentiamo di fare, facciamo“. Nonostante dunque Arisa rimanga molto fredda quando parla del suo rapporto con il ballerino, Coppola sembra essere innamorato di lei e spende sempre bellissime parole per definire il loro rapporto.

