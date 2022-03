Il giornalista fa una rivelazione inedita, raccontando di un suo amore che dura da dieci anni per una donna misteriosa.

In occasione di un’intervista sul settimanale Oggi, Massimo Giletti si racconta in modo inedito. In particolare, il giornalista svela di essere legato sentimentalmente a una donna da 10 anni ma di essere anche un po’ “impacciato”. Non definisce la natura del rapporto con lei e non ne svela chiaramente il nome.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Giletti

“Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni.” Queste le rivelazioni di Massimo Giletti riportate da Gossip e Tv. Il giornalista parla di un amore che vuole tenere segreto, come a protezione di un tesoro, e della donna dichiara essere una certezza “a cui ritornare”. Le parole del conduttore non sembrano indicare un rapporto fisso ma comunque si definisce innamorato di questa persona.

Giletti continua: “Sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione“. Poi ammette: “Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni“. A quanto pare il giornalista è molto preso da questa donna ma non è molto adatto alle relazioni fisse, almeno così lasciano intendere le sue dichiarazioni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG