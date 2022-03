Anche David Beckham e sua moglie Victoria si prodigano per dare una mano all’Ucraina, donando una grossa somma di denaro.

David e Victoria Beckham hanno donato 1,8 milioni di dollari a sostegno dell’Ucraina, per aiutare tutti i profughi in fuga e il paese dilaniato dalla guerra contro la Russia.

L’ex capitano dell’Inghilterra ha lanciato questa mattina l’appello di emergenza dell’Unicef ​​per l’Ucraina con con un messaggio emozionante. David Beckham ha dato il suo peso alla campagna attraverso 7: The David Beckham Unicef ​​Fund dell’Unicef, condividendo una richiesta di aiuto con i suoi 71,2 milioni di follower su Instagram.

Nel video, l’ex calciatore dice: “Madri costrette a fuggire con i loro bambini. Famiglie divise. Bambini portati via dai loro letti e divenuti rifugiati nel giro di una notte. Mentre il conflitto in Ucraina entra nella sua seconda settimana, i bisogni delle famiglie stanno aumentando e ora sette milioni e mezzo di bambini sono in pericolo. Oggi, nella Giornata Internazionale della Donna, la mia 7 Fund per Unicef sta istituendo un appello d’emergenza per offrire un aiuto immediato a supporto del benessere dei bambini, inclusi spazi sicuri per le famiglie e forniture mediche”

Anche Victoria, 47 anni, ha condiviso il messaggio di David sul suo account Instagram e ha dichiarato: “La situazione in Ucraina è davvero straziante. Per favore, considerate di fare una donazione a @unicef ​​7, se potete. David ed io abbiamo avviato l’appello con una donazione a nome della nostra famiglia, il denaro andrà a fornire aiuti immediati a sostegno del benessere dei bambini, comprese forniture mediche e spazi sicuri per le famiglie”.

