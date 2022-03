Cecilia Rodriguez arrabbiata decide di dare una svolta drastica alla sua vita social e si cancella da Instagram.

Cecilia Rodriguez già qualche giorno fa ha dimostrato di essere stufa di alcune richieste inopportune da parte dei suoi follower su Instagram, per cui ha preso una decisione davvero drastica.

Giorni fa, Cecilia ha minacciato di cancellare il suo profilo Instagram per via delle troppe richieste di fan che volevano foto sue insieme al fidanzato Ignazio Moser. Ora, sul social più famoso del mondo il suo profilo è sparito, segno che la modella argentina ha effettivamente deciso di eliminare i suoi contenuti dai social.

Ecco cosa diceva una settimana fa: “Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato.”

E poi continuava: “Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me.“

Sarà una decisione definitiva o presto Cecilia tornerà sui social?

