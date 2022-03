Dayane Mello ricorda il fratello, morto a febbraio 2021, mentre la modella partecipava al GF Vip.

Oggi è un giorno particolare per Dayane Mello, perché ricade il compleanno di suo fratello Lucas, scomparso a causa di un brutto incidente stradale lo scorso anno, mentre la Mello si trovava nella Casa del GF Vip.

Nelle storie Instagram, Dayane ha pubblicato diverse foto con il fratello, augurandogli buon compleanno con dolci parole: “Buon compleanno Lucas. Eterno. Tutti i nostri giorni vicini saranno eterni, Ti amo e i ringrazio per essere esistito nella mia vita. Sono eternamente grata di aver trascorso il tempo con te. Scoprire il valore della purezza dell’essere umano che eri. Spero che tu possa sentire tutto l’amore che ho dentro il mio cuore, mio eterno bebè”

Nonostante la notizia terribile, la modella deciso di rimanere e concorrere nel reality di Canale 5, perché non poteva tornare dalla famiglia in Brasile, a causa delle restrizioni che c’erano per la pandemia di Covid-19.

Un dolore enorme, che ancora oggi la attanaglia, anche perché Lucas era il suo fratello più piccolo, di cui per tutta la vita Dayane si è presa cura.

