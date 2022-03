Oggi è il compleanno di Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini gli dedica un post per questo giorno particolare.

Matteo Salvini compie 49 anni e la fidanzata, Francesca Verdini gli ha augurato buon compleanno con un dolce post su Instagram.

La ventinovenne Francesca Verdini ha condiviso alcune foto con Matteo Salvini per augurargli buon compleanno: “Grazie per non aver mai perso di vista neanche un secondo le cose importanti davvero. Ti auguro il meglio come tu lo porti ogni giorno a me.”

Matteo Salvini e la Verdini stanno insieme da tre anni, si sono incontrati per la prima volta a cena da amici e da allora non si sono più lasciati. Ultimamente si è parlato anche di possibili nozze in arrivo per i due, notizia però che è stata subito smentita da Salvini: “Sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in vista”

