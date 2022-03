La star internazionale Cameron Diaz ha fatto una rivelazione molto strana, che ha scioccato i fan. Ecco cosa ha detto.

L’attrice americana Cameron Diaz ha recentemente dichiarato apertamente il vero motivo per cui ha scelto di non lavarsi mai più il viso, una dichiarazione che ha scioccato i fan.

Cameron Diaz, che ha quasi 50 anni, in un’intervista rilasciata al BBC Michelle Visage’s Rule Breakers podcast, ha rivelato di aver scoperto una nuova consapevolezza riguardo le convenzioni sulle donne.

Tra le cose che ha rivelato, la Diaz ha fatto una rivelazione shock, dicendo che non si lava spesso il viso: “L’ultima cosa a cui penso nell’arco della giornata è il mio aspetto fisico e non mi lavo quasi mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale…che prendono polvere sugli scaffali”

La star ha spiegato, ovviamente, il perché di questa decisione: “Negli ultimi otto anni sono come una selvaggia…sono una bestia. Sono stata vittima di tutta l’oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi”

