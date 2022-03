La figlia di Maurizio Gucci, Allegra, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove svela la sua verità sulla morte del padre e sulla mamma Patrizia Reggiani.

Dopo anni dall’omicidio di Maurizio Gucci, nel lontano marzo del 1995, sua figlia Allegra rilascia una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha parlato della sua verità anche sull’accusa di sua mamma, Patrizia Reggiani.

Una verità difficile da raccontare, che ora è invece stata pubblicata nel libro “Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia“, scritto da lei e da sua sorella Alessandra.

Ora, Allegra ora vive in Svizzera ed è madre di due figli. Nell’intervista a Vanity dice: “Ho fatto questa intervista, ho scritto questo libro perché ho due figli piccoli. Vedendo il clamore suscitato dal film House of Gucci, non volevo crescessero senza sapere la verità. Ho ricostruito i ricordi pezzo per pezzo. A volte ho provato dolore, altre un senso di liberazione. È la mia lettera a mio padre Maurizio. Perché mio padre Maurizio è sempre qui”

Allegra ricorda il rapporto tra suo padre e sua madre, Patrizia Reggiani, condannata per l’omicidio dell’ex marito: “Tra mio padre e mia madre ci fu una storia bellissima durata 13 anni e interrotta dalla separazione avvenuta nel 1985. Il loro matrimonio non è finito a causa della Franchi come spesso riportato dai giornali: l’allontanamento risale ad almeno 7 anni prima della loro relazione. La Convenzione di convivenza attesta la volontà di mio padre di non volersi sposare più.”

Parla di Paola Franchi, la compagna del padre all’epoca dell’omicidio: “Franchi non era la moglie di mio padre, non era mia madre né tantomeno era un’amica. Quando nel 1998 mia madre è stata giudicata colpevole, Franchi si è rivolta al Tribunale per i Minorenni indicando che io e il mio patrimonio eravamo ‘allo sbando’ e che lei si offriva per tutelare me e i miei interessi. Un altro schiaffo. Io, figlia di un padre assassinato e di una madre incarcerata, dovevo subire anche questo. Paola Franchi non ci ha mai dato tregua”

Ma è sulla mamma che dice le parole più dure: “Lei è come il negativo di una falena: è attratta dal buio. Per molti anni io e mia sorella abbiamo creduto nell’innocenza di nostra madre. Per poi scoprire dalla televisione e da sue mezze frasi che non era così. È stato terribile. Mi sono arrabbiata, e dopo la rabbia ho provato a capire se quella donna fosse mia madre oppure no. Ma non riesco mai a capire chi sia veramente. E ogni volta che provo a cercare uno spiraglio, fallisco“

