In questi giorni, tantissime personalità dello spettacolo e dell’intrattenimento si schierano contro la guerra: Elisa ha cantato sia per gli ucraini ma anche per i civili russi, arrestati in protesta.

In queste ore così difficili, artisti, attori, attivisti e grandi nomi famosi nel mondo stanno lanciando appelli per la pace e contro la guerra in Ucraina. Lo fa anche Elisa, che con una canzone protesta contro la guerra.

Ma non una canzone a caso: Elisa sceglie, infatti, “Zombie” dei Cranberries, la canzone cantata dai civili russi arrestati dopo le proteste contro la guerra. Elisa si è unita alle voci che da giorni protestano contro questa folle guerra scoppiata in Ucraina per mano dei russi di Putin, pubblicando un video e scrivendo:

“Prego per l’Ucraina, soprattutto per i bambini, e mi schiero con tutti coloro che sono contro questa guerra. Suono Zombie dei Cranberries in supporto delle persone russe arrestate mentre cercavano di protestare contro la guerra cantando questa canzone”

Il brano di Dolores O’Riordan è stato scritto nel 1993, per denunciare la violenza nel conflitto dell’Irlanda del Nord. Ispirata dalla morte di due bambini a causa di un attentato dell’IRA, è diventato presto un inno contro la guerra.

