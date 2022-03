Dopo tanti anni di mancanza dalla tv, Victoria Cabello torna con Pechino Express, dopo problemi di salute contro i quali ha combattuto duramente.

Victoria Cabello torna più ironica e gioiosa che mai a Pechino Express, il reality che andrà in onda su Sky nei prossimi giorni.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

La showgirl si era allontanata dalle scene ormai da parecchio tempo, per colpa del morbo di Lyme, un infezione contro la quale ha dovuto lottare molto. In un’intervista al Corriere, in occasione proprio dell’inizio di Pechino Express, ha raccontato del suo ritorno: “Era la scossa che mi serviva per uscire dalla bolla che mi ero creata. Ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”

Victoria ha spiegato che dopo un lungo periodo, ha deciso di rimettersi in gioco e tornare a fare tv: “Devo tutto al mio analista e all’ipnosi. Seriamente, mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno”

Infine, la Cabello accenna al suo futuro professionale dicendo: “Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG