Dopo la smentita sul tradimento del cantante verso Rihanna, ora Asap rischia molto ed è stato arrestato a Los Angeles per un presunto reato.

Il compagna di Rihanna è stato arrestato in aeroporto per un presunto reato su cui la polizia sta indagando. Asap Rocky è stato da poco al centro della cronaca rosa per un tradimento alla cantante con un’altra donna, successivamente smentito da chi aveva fatto girare questa voce.

Asap Rocky arrestato per una presunta sparatoria

Rihanna

Il cantante è stato negli ultimi giorni accusato di tradimento alla sua compagna Rihanna da una nota influencer che conosce gli ambienti parigini. Come riporta Caffeina, è stata lei stessa poi a smentire tutto scusandosi con la coppia: “L’altra sera ho preso la stupida decisione di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto. Non parlerò delle fonti, né darò la colpa agli altri perché alla fine ho preso io la decisione di scrivere quel tweet, premere invio e diffonderlo con il mio nome. Vorrei chiedere scusa ufficialmente a tutte le parti che ho tirato in ballo con le mie azioni e con il mio tweet. Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni per il male che ho potuto causare. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Lascerò per qualche tempo Twitter per capire come cominciare a usare meglio le mie piattaforme. Chiedo di nuovo scusa per questo dramma non necessario“.

Ora però, Asap Rocky ha ben altri problemi. Di ritorno dalle Barbados, all’aeroporto il rapper è stato arrestato per una presunta sparatoria avvenuta nel novembre del 2021, a cui avrebbe preso parte. Sembra che, secondo l’ipotesi della polizia, Asap avrebbe sparato dei colpi che hanno poi ferito alla mano un uomo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG