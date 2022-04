La sovrana ha battuto i record per aver tenuto il trono più longevo, anche più della sua bisnonna Vittoria che aveva raggiunto gli 81 anni.

Si parla molto in questi giorni del suo stato di salute ma ciò che davvero importa è che oggi la regina Elisabetta compie 96 anni. Nonostante la condizione che può essere in parte normale per l’età, la sovrana dimostra di portare i suoi anni benissimo. Una carriera lunga e piena di successi e di gesti iconici. Dove trascorrerà la sovrana il suo compleanno? A quanto pare ha raggiunto l’amata residenza di Sandringham, dove lo stesso Filippo si era ritirato a vita privata prima di morire, e lì resterà da sola.

Elisabetta II compie 96 anni: il sui regno è uno dei più longevi

Regina Elisabetta

Come riporta Velvet Gossip: “Ha ereditato il trono britannico il 6 febbraio 1952, dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI. All’11 dicembre 2020, aveva già superato i record con 68 anni e 309 giorni di regno. La regina Elisabetta detiene moltissimi primati. Il record era stato precedentemente detenuto dal re Bhumibol Adulyadej della Thailandia, morto dopo un regno di 70 anni il 13 ottobre 2016. La regina Elisabetta compare sulle valute di oltre 35 paesi, superando la regina Vittoria (21 paesi) e il re Giorgio V (19 paesi). Ha anche un patrimonio assai consistente ed è tra i sovrani più ricchi al mondo. La ricchezza totale della regina, che comprende pezzi d’arte, gioielli e proprietà inglesi, ammonta a circa 430 milioni di dollari, secondo la Sunday Times Rich List.”

Elisabetta ha anche avuto uno dei matrimoni più longevi della storia. Con il principe Filippo sono stati sposati per 74 anni, i due sono convolati a nozze nel 1947 e solo la morte di quest’ultimo avvenuta lo scorso anno li ha separati.

