Il cantante ha messo all’asta la sua bici rosa il cui ricavato verrà devoluto per aiutare i bambini e gli adolescenti in Ucraina, costretti a vivere il dramma della guerra.

Uno dei cantanti italiani più noti ha voluto dare un aiuto concreto ai bambini ucraini, che stanno vivendo la guerra. Jovanotti ha decido di mettere all’asta la sua bici rosa il cui valore finale verrà devoluto all’Unicef Italia. Un gesto davvero molto bello per aiutare in minima parte il Paese.

Jovanotti mette all’asta la sua bici rosa

La Pinarello Dogma F12 di Jovanotti è un pezzo chiaramente iconico e unico nel suo genere, partirà con una base d’asta di 10 mila euro. L’iniziativa che si concluderà il 24 aprile destinerà il ricavato dell’asta all’Unicef che invierà tutto in Ucraina per aiutare i bambini dilaniati dalla guerra.

Con i soldi dell’asta verranno acquistati beni di prima necessità: acqua, cibo, medicine, servizi igienici e tanto altro. Come riporta Repubblica: “Acquistare la bicicletta personale utilizzata per due intere stagioni, da Jovanotti. “Pantera Rosa”, la bici di Jova è un oggetto unico, realizzato in un solo esemplare dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto Pinarello, insieme a Lorenzo. Tutte le parti usurate saranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile. Oltre all’unicità dell’esemplare utilizzato personalmente da Lorenzo la bici è di altissima gamma, assemblata con i migliori componenti disponibili sul mercato.“

Questa iniziativa è davvero molto importante, sopratutto perchè in Ucraina mancano gli aiuti umanitari e i beni di prima necessità a causa della guerra incessante. Un aiuto concreto che può fare davvero la differenza.

