Sull’aereo, Selvaggia Lucarelli ha avuto un alterco con una coppia che non ha indossato la mascherina correttamente durante il viaggio.

Lei incita i due passeggeri a mettere la mascherina e – di lì a poco – nasce una discussione tra Selvaggia Lucarelli e una coppia sull’aereo diretto in Turchia. La blogger e scrittrice ha ripreso l’intera scena con lo smartphone, per poi postare il video sui social.

Selvaggia Lucarelli: la discussione per la mascherina sull’aereo

Su un volo verso la Turchia, Selvaggia Lucarelli ha avuto una discussione con una coppia che – secondo quanto da lei raccontato – non ha rispettato le norme anti-Covid: i due, dunque, non avrebbero indossato correttamente la mascherina, provocando la contrarietà della scrittrice. Il video postato su Instagram:

Come racconta lei stessa nella didascalia, era diretta a Istanbul, dopo due anni e e tre mesi che non viaggiava. Spiega che “lui, per tutto il viaggio, ha tenuto la mascherina sotto al naso, sotto la bocca”, mentre “lei la mascherina non se la mette neanche, neppure finge di rispettare le regole“.

Selvaggia Lucarelli

Lo scontro con la coppia

Come si può vedere dal video, Selvaggia incita la donna a mettersi la mascherina, ma lei la invita a pensare a sé, piuttosto che badare a lei: “Ma chi sei? […] Ma che fai, vieni a guardare me?“. Selvaggia incalza, esortando ad indossare il dispositivo medico e la donna ribatte: “Non me la voglio mettere, va bene?”.

“Il risultato è questa scena pietosa e la solita conclusione: l’arroganza è il male del mondo“ ha sottolineato la Lucarelli, che aggiunge: “Soprattutto quando il mondo è malato, come oggi, e tutti dovremmo averne più cura possibile. E non si tratta di rompere i coglioni: si tratta di non farsi andare bene il mondo così com’è. Non state mai zitti“.

