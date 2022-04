Valeria Marini e Adriana Volpe si sono concesse un momento di divertimento, sulle spiagge di Sharm el Sheik: la showgirl, infatti, ha deciso di farsi fare un tatuaggio con l’henné sul ventre. Risate e scherzi con l’amica conduttrice che ha retto il gioco all’ex prima donna del Bagaglino.

Un tatuaggio all’henné super stellare è quello che la showgirl si è fatto fare sulla spiaggia di Sharm el Sheik: con lei anche Adriana Volpe che ha scherzato con lei e condiviso le foto sui social, per mostrare ai fan cosa stavano facendo. Un video della showigirl:

“La divina, la splendida Marini sta facendo un tattoo stellare” ha commentato Adriana, nella storia postata sui social. Valeria, dal canto suo, ha dato indicazioni su come voleva che fosse realizzato il tatuaggio e dice: “Deve essere come questa giarrettiera“, indicando l’altro tatuaggio già impresso sulla coscia.

