Una notte in discoteca per Pierpaolo Pretelli. Con lui anche una dolce mora che sarebbe una sua ex. E Giulia Salemi?

Indiscrezione particolare di Chi Magazine su Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del GF Vip sarebbe stato pizzicato la scorsa notte in discoteca in compagnia di una giovane mora. Fin qui niente di male, se non fosse che non si trattava della sua fidanzata Giulia Salemi, probabilmente rimasta a casa da sola, ma di una ex…

Pierpaolo Pretelli in discoteca con una ex: cosa è successo

Pierpaolo Pretelli

Una notte in discoteca, ma attenzione, non sembra essere successo nulla di male. Pierpaolo Pretelli avrebbe semplicemente trascorso un paio d’oro di libertà e svago per lavoro e si sarebbe trovato a condividere quei momento con una donna. Secondo Chi Magazine una ragazza che ben conosceva. Si tratterebbe, infatti, di una sua ex anche se sull’identità non ci sono notizie ufficiali.

Da quanto si apprende, Pretelli avrebbe trascorso tutta la notte a chiacchierare con la donna misteriosa che sarebbe appunto una sua ex con la quale è rimasto in buoni rapporti. Tra i due non ci sarebbero stati atteggiamenti inopportuni, anche perché l’uomo, come noto, fa coppia fissa con Giulia Salemi, probabilmente rimasta a casa in compagnia dell’amato cagnolino.

Le ore trascorse in discoteca da Pretelli si sarebbero quindi trasformate solo in una rimpatriata fortuita tra due persone che si sono volute bene in passato e che tra le quali scorre ancora buon sangue. Niente più e niente meno.

Il giovane ragazzo era e resta follemente pazzo per la sua Giulia. La conferma arriva sempre dai social dove la coppia condivide spesso foto e stories insieme. Uno dei messaggi più belli e recenti è quello che Pier ha dedicato a Giulia nel giorno del suo compleanno.

Questo il post:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG