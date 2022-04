Luigi Strangis, concorrente di Amici, ha scoperto di avere il diabete all’età di 15 anni e spiega come lo tiene sotto controllo da allora.

Luigi De Strangis di Amici ha scoperto di avere il diabete quando aveva 15 anni: i genitori non si spiegavano come perdeva continuamente peso, nonostante mangiasse. E da lì la diagnosi. Il concorrente del talent show racconta come tiene sotto controllo la malattia.

Luigi De Strangis di Amici ha il diabete

Luigi De Strangis ha rivelato di avere il diabete: una malattia che gli è stata diagnosticata quando aveva solamente 15 anni. Da allora, cerca di tenerla sotto controllo al meglio che può. I genitori vedevano che il ragazzo dimagriva continuamente, nonostante mangiasse regolarmente. Una foto di Luigi:

Si rivolsero, dunque, ai medici e – come dichiarato in una intervista a Di Più TV – Emanuele e Laura – papà e mamma del giovane – hanno spiegato che il figlio ha i suoi metodi per tenere sotto controllo questo problema di salute.

Maria De Filippi

Diabete: una malattia che Luigi controlla con il relax

“Ora per stare bene Luigi porta un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina, ogni volta che ne rileva il bisogno”, ha spiegato la coppia al settimanale.

Inoltre, come sottolineato anche da Luigi, è fondamentale restare rilassati e calmi, in quanto l’adrenalina influisce sul suo stato di salute. Le sue rivelazioni al daytime: “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG