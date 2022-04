Non solo discussioni, L’Isola dei Famosi e i suoi naufraghi attirano l’attenzione anche per gli outfit. Qual è il costume più apprezzato?

Lotta per la sopravvivenza, discussioni su amicizie, vere o false, ma anche molte… curve. L’Isola dei Famosi si sta mettendo in evidenza anche per le bellissime concorrenti che stanno sfoggiando diversi costumi. Molti di questi hanno attirato l’attenzione dei telespettatori che hanno mostrato grande gradimento soprattutto per alcuni modelli. Scopriamo qual è il costume preferito dal pubblico.

Isola dei Famosi: il costume più bello

Isola dei famosi

Sebbene tutte le naufraghe abbiano mostrato diversi bikini e in generale costumi, tra loro, ad aver colpito il pubblico de L’Isola dei Famosi, sembra essere stata Guendalina Tavassi. La donna ha incantato tutti con i suoi micro bikini in grado di esaltare la sua fisicità.

Due costumi in particolare sembrano essere subito piaciuti al pubblico social. Prima di tutto il bikini jungle, verde, che imita la forma di un una foglia, sia per quanto riguarda la parte superiore che quella inferiore e rende la Tavassi più selvaggia che mai.

Ma a fare davvero colpo, è stato un altro costume indossato sempre dalla donna. Quello rainbow, ad uncinetto, che è stato “votato” come il più bello di questa edizione. Proprio quest’ultimo è del brand Poisson D’Amour e costa 99 euro.

Considerando che tra le concorrenti, una delle “bellissime”, Jovana, ha abbandonato, vedremo se ci sarà qualcuna in grado di battere in questa speciale “gara” all’Isola dei Famosi per il costume più bello. Le prossime giornate sapranno dirci di più…

Questo uno dei post Instagram della Tavassi dove si può ammirare il costume rainbow che ha “vinto” la classifica dei migliori dell’Isola:

Questo, invece, è il costume jungle indossato da Guendalina Tavassi che ha riscosso comunque grandissimo successo tra i telespettatori:

