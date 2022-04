Le dichiarazioni che Patrizia Carrano ha fatto a Oggi è un altro giorno, parlando di Anna Magnani, grande interprete del cinema italiano.

Ospite a Oggi è un altro giorno, Patrizia Carrano ha raccontato un aneddoto particolare sull’attrice romana. La scrittrice, infatti, ha raccontato di quando ha incontrato la famosa attrice in un ristorante di Milano.

Patrizia Carrano parla di Anna Magnani

Nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Patrizia Carrano ha raccontato di quando incontrò, per la prima volta, l’attrice romana. Ecco il post su Twitter di Oggi è un altro giorno:

“La Magnani parlava di te davanti a te come se tu non ci fossi”

Patrizia Carrano a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #20aprile pic.twitter.com/VyVdgGBzKW — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) April 20, 2022

Come si può ascoltare dalle sue parole, la scrittrice rivela di aver visto, per la prima volta, l’attrice: “Io la incontrai in un ristorante, io ero con il mio compagno che era Nanni Loy, era il giorno della prima di ‘Detenuto in attesa di giudizio’.

Anna Magnani e Totò

Le parole dell’attrice

Come sottolinea la Carrano, “La Magnani aveva questa abitudine: parlava di te, davanti a te, come se tu non ci fossi“.

E di lei, disse: “Carina ‘sta ragazza, chi è? […] Giovane, eh? Lui diceva ‘È la mia compagna, viviamo insieme’, ‘Te la sei scelta carina, eh? Bella’ Come se io fossi un oggetto”. E aggiunge: “Io ero terrorizzata, era Anna Magnani, era un mito“.

