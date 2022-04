Con ironia e grande senso dell’humor, Belen Rodriguez ha raccontato quale sarà il suo prossimo “obiettivo”…

Bellissima e simpaticissima come sempre, Belen Rodriguez ha svelato qualche interessante progetto per il futuro. Nel corso della simpatica intervista con Fedez in occasione del format Muschio Selvaggio, la modella e showgirl argentina ha avuto modo di ironizzare sui suoi obiettivi futuri mettendo in mezzo anche l’amica Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo.

Belen e il progetto per il futuro con.. la Toffanin

Belen Rodriguez

Parlando senza freni con Fedez a proposito del futuro: “Mi chiedi che progetti ho per il futuro? Oddio, ma che domanda è questa?!”, ha detto la Rodriguez. “Dici che è una domanda televisiva da Silvia Toffanin?”m ha risposto il cantante.

“Salutiamola! Ciao Silvia, la adoro, io sto ancora aspettando l’appuntamento per la cena con te. Proverò ad ubriacare Silvia Toffanin, sì ragazzi!”, ha poi continuato Belen scherzando su cosa voglia fare con la Toffanin.

Tornando poi seria, Belen ha ammesso :”Comunque il progetto per il futuro è davvero il trasloco. Passo dal secondo piano al quarto, ma dell’edificio davanti, dall’altra parte della strada. Ho fatto una sorta di upgrade. Se ho progetti discografici per il futuro? Mi sarebbe piaciuto fare la cantante seria, ma non ho più voglia. A me piace essere credibile e non voglio diventare ridicola. Preferisco stare ferma a casa se corro il rischio di non essere credibile. Non è stato, lo accetto, ma un po’ lo rimpiango”.

Insomma, tra una battuta e un discorso serio, sappiamo cosa farà nelle prossime settimane la showgirl argentina. Chissà cosa ne penserà la Toffanin…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG