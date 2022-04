Marica Pellegrinelli e William Djoko hanno immortalato un loro bacio, pubblicandolo sui social. Da sfondo, c’è la meravigliosa Venezia, città nella quale i due si sono diretti per prendere parte mostra dedicata ai 30 anni della Illy Art Collection.

A Venezia, si è svolta la mostra dedicata ai 30 anni della Illy Art Collection, allestita ai Giardini Reali. In questa occasione, l’ex moglie di Eros e il fidanzato William Djoko hanno pensato di scattare la prima foto social di un loro bacio e pubblicarla nelle storie di Instagra. Inoltre, Djoko ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo mentre baciava la sua amata:

Nelle storie, i due sono più affiatati che mai: uniti e innamorati, scrivono nella storia che è la prima volta che si trovano insieme a Venezia.

Dopo il matrimonio conclusosi con Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto due figli, la modella ritorna a sorridere con il nuovo fidato.

Il suo ex approva la sua relazione con Djoko, nonostante sia insieme da pochi mesi. I due si sono conosciuti a Ibiza e, da allora, non si sono più lasciati.

