Da qualche mese nella vita di Marica Pellgrinelli, famosa modella ex di Eros Ramazzotti, è entrato William Djoko, musicista olandese con origini camerunensi e ucraine.

Il settimanale Oggi è riuscito a immortalare i due insieme, mentre facevano una passeggiata con i due figli di lei, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti dalla relazione con Eros Ramazzotti. Il settimanale non solo ha pubblicato le foto che li vedono insieme, ma anche svelato la reazione dell’ex Eros.

Nel periodo natalizio, Marika e Djoko hanno ufficializzato la loro relazioni con entrambe le famiglie, quindi Eros Ramazzotti era già al corrente della nuova vita amorosa dell’ex.

Secondo quanto riporta Oggi, il cantante ha conosciuto William e pensa che sia proprio un bravo ragazzo, dicendo che è molto contento della svolta sentimentale della sua ex, soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite.

Insomma, quella di Ramazzotti è una grande famiglia allargata, serena e con buoni rapporti, mantenuti sicuramente soprattutto per i figli che sono ancora piccini, una di 10 anni e uno di 7 anni, appena compiuti.

