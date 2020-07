Marica Pellegrinelli: scopri tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima ex moglie di Eros Ramazzotti e sulla sua vita privata!

Nata il 17 maggio 1988 sotto il segno del Toro, Marica Pellegrinelli è una bellissima modella italiana, nota per essere la moglie del cantante Eros Ramazzotti, da cui ha avuto due figli. Nel giugno del 2019 le prime avvisaglie di crisi: secondo i giornali di gossip sarebbe iniziata allora la rottura. I due hanno confermato tutto pochi giorni dopo.

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giovane top model attraverso alcune curiosità che la riguardano, e sui suoi rapporti con Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker!

Chi è Marica Pellegrinelli in 6 curiosità

– All’inizio della sua carriera come modella ha avuto qualche “problema” per la sua quarta di reggiseno: “Non che non mi piacessi: ho fatto diverse campagne di intimo e quelle non le fai se hai un brutto rapporto con il tuo corpo. La vera seccatura erano i viaggi in treno e gli sguardi addosso, tutti i giorni da Bergamo a Milano per i casting. Stavo sempre a coprirmi!“, ha raccontato a Grazia.

– Ama la musica e ha voluto trascorrere la sua luna di miele a Berlino per vedere i Rolling Stones in concerto.

– Proprio per via della sua passione per la musica, per il suo matrimonio con Ramazzotti ha scelto un abito della maison Valentino con ricamato a mano uno spartito musicale.

Aveva visto quell’abito per la prima volta su Katy Perry, che lo aveva indossato ai Grammy: “Quando l’ho vista ai Grammy con quell’abito, mi sono detta: ma è un sogno, lo voglio“, ha raccontato a Grazia.Nnel suo caso lo spartito era stato personalizzato con una canzone che Eros ha dedicato a lei.

– Ha rivelato di avere grande ammirazione e rispetto nei confronti di Michelle Hunziker, ex moglie del suo ex marito.

– Ha uno splendido rapporto con Aurora, la figlia che Eros Ramazzotti ha avuto da Michelle Hunziker, di pochi anni più giovane di lei. A Vanity Fair la figlia del cantante ha raccontato il suo primo incontro con Marica Pellegrinelli: “Ero già grande, e mi sono confrontata con una persona molto intelligente. Tanto che a volte, ascoltandola, rimanevo a bocca aperta: non so come faccia, così giovane, a sapere tutte quelle cose. All’inizio, è normale, ci è voluto un po’ perché entrasse nella nostra dinamica, ma l’ho sempre ammirata.”

La vita privata di Marica Pellegrinelli: figli e amori

L’attrice e modella è stata legata per 10 anni ad Eros Ramazzotti, un cantante che non ha certo bisogno di presentazioni. Prima della modella, il cantante era già stato sposato con Michelle Hunziker dal quale ha avuto la figlia Aurora.

Da Eros, Marica ha avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Dopo la separazione, la donna – come ha rivelato Chi – ha iniziato a frequentare l’imprenditore Charley Vezza. Charley Vezza è un’imprenditore, nonchè uno dei rampolli più chiacchierati e desiderati della Milano bene. Non sappiamo moltissimo: sembra sia nato nel 1990 e lavori nel settore design della storica società di arredamento made in Italy Gufram. Ma dopo pochi mesi la storia si sarebbe spenta.

Nel luglio del 2020 altra paparazzata, stavolta con Paul Ferrari.

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti

Nel 2009 Marica ha partecipato alla conduzione dei Wind Music Awards, dove ha conosciuto per puro caso l’uomo che sarebbe diventato suo marito, Eros Ramazzotti. Il cantautore, in una vecchia intervista, ha dichiarato a proposito di Marica: “Sono rimasto fulminato appena l’ho vista in foto. Lo so, dall’esterno potrò essere sembrato un pazzo. Eppure mai nella vita ho preso l’iniziativa come ho fatto con Marica”, ha raccontato il cantante a Vanity Fair.

Da quando si sono conosciuti i due non si sono più separati e nel giugno 2014 sono convolati a nozze. La Pellegrinelli è diventata mamma per la prima volta il 2 agosto 2011, quando è nata Raffaela Maria. Il 14 marzo 2015 è invece nato il figlio maschio della coppia: Gabrio Tullio.

Nel 2019 i giornali si dicono certi: la storia è finita – notizia confermata ufficialmente dei diretti interessati poco dopo. Ad agosto 2019, lei va a vedere Ramazzotti in concerto a Taormina: segno di un rapporto sereno e disteso per amore dei figli, nonostante la nuova relazione.

Dove abita Marica Pellegrinelli (e quanto guadagna)

Marica, Eros e i loro due figli abitavano a Milano, in centro. Nel 2019, quando si è parlato di crisi, i giornali hanno scritto che la donna avrebbe abbandonato il tetto coniugale.

I guadagni di Marica Pellegrinelli dipendono dai cachet di ciascuna sfilata o delle campagne pubblicitarie di cui è testimonial: non ne ha mai parlato e non sappiamo le cifre esatte.

