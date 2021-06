Liaison in corso tra Marco Borriello e Marica Pellegrinelli? I due sono stati visti a Ibiza in occasione del compleanno dell’ex calciatore.

Marco Borriello da tempo vive a Ibiza e lì, il 18 giugno, avrebbe festeggiato il suo compleanno in compagnia di alcuni amici. Il settimanale Chi avrebbe avvistato in sua compagnia anche la modella Marica Pellegrinelli, con cui già da tempo si vocifera di una presunta liaison. I due non hanno confermato la notizia e anzi, hanno sempre ammesso di essere soltanto buoni amici. Tra loro nascerà qualcosa di più in futuro?

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli insieme ad Ibiza

Dopo aver festeggiato il compleanno in compagnia di alcuni amici Borriello e Marica Pellegrinelli avrebbero trascorso ancora qualche giornata assieme (almeno stando a quanto riporta Chi). Sui social entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo e in passato avrebbero confermato di essere solamente buoni amici, anche se in tanti si chiedono se prima o poi tra i due nascerà qualcosa di più.

Marco Borriello Marica Pellegrinelli

Attualmente entrambi sarebbero single: lei ha messo fine alla sua relazione con Charley Vezza (sbocciata all’indomani della sua separazione da Eros Ramazzotti), mentre lui ha smentito alcune delle innumerevoli e presunte liaison che gli sono state attribuite.

Borriello: la ricerca dell’amore

Dopo anni di relazioni più o meno durature Borriello ha messo la testa a posto e lui stesso ha confessato di essere alla ricerca della donna perfetta con cui costruire una famiglia: “Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio. Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e tranquillità che mi porto dentro da quando vivo qui”, ha rivelato in passato l’ex calciatore a La Gazzetta dello sport.