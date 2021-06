Da qualche mese in casa diNaike Rivelli c’è un nuovo animale domestico: si tratta del maialino vietnamita di nome Kiara.

Naike Rivelli è innamorata pazza del suo nuovo amico a quattro zampe, ossia il maialino vietnamita Kiara. La stessa figlia di Ornella Muti ha mostrato l’animale che dormiva insieme ai suoi due cani nella cuccia, nella casa di campagna dove lei vive con la madre. Sui social – dove la figlia della famosa attrice è ben nota per i suoi scatti bollenti – Kiara è diventata protagonista di molti dei suoi video a metà tra l’osé e il contesto bucolico.

Naike Rivelli: il maiale domestico

Avere animali domestici particolari è un vezzo che appartiene a molti vip e dopo le caprette in casa Totti, Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti hanno stupito tutti acquistando un maialino domestico di nome Kiara. L’animale condivide con i due cani dell’attrice l’appartamento, la cuccia e le coccole delle due padrone, che sui social non perdono occasione per mostrarsi (nei loro video) insieme a lei.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/naikerivelli/?hl=it

Oltre ad adorare la vita in campagna (che ha consentito loro di adottare il maialino domestico) Naike Rivelli e Ornella Muti sono da tempo impegnate in difesa degli animali e della moda cruelty free, motivo per cui spesso Kiara appare nei loro video sui social.

Ornella Muti: il rapporto con la figlia

Nonostante Naike sia conosciuta sui social per i suoi scatti ai limiti della censura, Ornella Muti ha sempre difeso gli interessi artistici della figlia, con cui ha un legame speciale.

“I nostri social non piacciono a nessuno. Ho iniziato che in Italia non sapevano Instagram che cosa fosse. Quando in Italia l’hanno scoperto, me l’hanno cancellato. Faccio la creativa, lavoro anche con l‘estero. Mi dicono che sono pazza a fare certe foto, ma magari stavo facendo una pubblicità. Li adoro gli haters, più odi una persona e più le dai forza. A tutti loro grazie”, ha dichiarato in passato Naike a Verissimo.

