Can Yaman e Diletta Leotta sono volati in Turchia dove la madre dell’attore ha avuto finalmente modo di conoscere la conduttrice.

Le presentazioni ufficiali tra Diletta Leotta e la famiglia di Can Yaman sono finalmente avvenute: la stessa mamma dell’attore si è mostrata in compagnia dei due piccioncini, e orgogliosa ha scritto nella didascalia al loro scatto insieme: “Mio figlio e mia figlia”. Secondo i rumor in circolazione – da loro stessi confermati – Yaman e la conduttrice di Dazn convoleranno presto a nozze. Le presentazioni in famiglia sono senza dubbio un passo importante per la coppia, sempre più intenzionata a fare sul serio.

Diletta Leotta e Can Yaman: le presentazioni in famiglia

A causa delle chiusure dovute all’emergenza Coronavirus Can Yaman e Diletta Leotta – usciti allo scoperto all’inizio del 2021 – hanno dovuto aspettare diversi mesi prima di recarsi in Turchia, dove l’attore aveva ovviamente il piacere di presentare la sua nuova fiamma ai familiari.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it

A quanto pare la storia tra lui e Diletta Leotta sarebbe sempre più seria e molto presto i due potrebbero recarsi all’altare. La stessa Diletta Leotta ha confermato la questione ai microfoni di Striscia la Notizia, ma per il momento non ha confermato la data: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”, aveva detto. Dunque l’unione tra i due sarebbe vera e sincera, e con le presentazioni in famiglia sembra che entrambi abbiano voluto mettere definitivamente tacere le ipotesi delle malelingue (in merito alla loro presunta liaison costruita ad arte per un ritorno pubblicitario).

La storia d’amore

Mentre Diletta Leotta ha confermato le voci in merito alle loro nozze, Yaman si era detto intenzionato a proteggere la sua privacy e quella della conduttrice. I due oggi sembrano essere più felici ed uniti che mai, e in tanti tra i loro fan sui social sperano di conoscere presto ulteriori novità sulla loro storia d’amore.“ Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa”, aveva confessato l’attore a Vanity Fair.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it