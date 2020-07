Paul Ferrari: ecco chi è il fidanzato di Marica Pellegrinelli

Paul Ferrari è il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli. Bergamasco doc, Ferrari di professione è un modello e fotomodello.

Occhi chiari, capelli scarmigliati e fisico muscoloso: ecco chi è Paul Ferrari, modello e fotomodello di professione. Nonostante nel mondo della moda quello di Ferrari sia un nome conosciuto, non tutti sanno di chi stiamo parlando. Paul, infatti, è diventato famoso ai più dopo che il suo nome è stato accostato a quello di Marica Pellegrinelli, nell’estate del 2020, in qualità di fidanzato. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Paul Ferrari

Classe 1989, Paul Ferrari è originario di Bergamo anche se non conosciamo precisamente quale sia la sua data di nascita. Su Ferrari, infatti, non ci sono tantissime informazioni dal momento che il giovane ha sempre preferito mantenere un low profile.

Ciò che è noto, come scritto anche nella sua biografia di Facebook, è che Paul subito dopo il liceo ha scelto di proseguire gli studi iscrivendosi presso il Politecnico di Milano. Non sappiamo quale facoltà, però, abbia frequentato e né se abbia concluso gli studi.

Quello che Ferrari fa di professione è facilmente intuibile dando una rapida occhiata alla sua gallery di Instagram. Nella vita è un modello e proprio la sua professione l’ha portato a viaggiare molto in giro per il mondo. Non ha mai partecipato a nessuno show televisivo, anzi ha sempre preferito concentrarsi sulla carriera da modello.

La vita privata di Paul Ferrari

Paul Ferrari è fidanzato? Sembrerebbe proprio di sì. Il settimanale Oggi, nel luglio del 2020, infatti, lo ha paparazzato in atteggiamenti intimi con la conduttrice Marica Pellegrinelli. Come si sono conosciuti i due? In realtà non lo sappiamo, ma sembra che l’incontro sia avvenuto tramite motivi lavorativi.

Delle storie passate di Ferrari, invece, non abbiamo alcuna informazione dal momento che il modello non ama parlare della sua vita privata.

4 curiosità su Paul Ferrari

-Ama praticare sport, gli piacciono anche quelli estremi.

-Nutre un vero e proprio amore nei confronti degli animali. Possiede un cane di nome Hugo.

-Gli piace viaggiare.

-La sua stagione preferita? Ovviamente l’estate.

