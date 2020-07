Chi è Bernie Ecclestone, dalla Formula 1 al quarto figlio (a 89 anni)

Ex pilota automobilistico e boss della Formula 1, Bernie Ecclestone è stato uno dei protagonisti di punta del settore. Scopriamo la sua storia…

Imprenditore ed ex pilota, Bernie Ecclestone ha una biografia davvero ricca di tappe importanti. Un nome che pesa e un patrimonio da paperone fanno da sfondo alla storia di un uomo che, per quasi 40 anni, ha dominato le scene dell’automobilismo. Vi sveliamo di più sul suo conto, dalle origini alla sua (intensa) vita privata.

Chi è Bernie Ecclestone?

Bernard Charles Ecclestone, noto semplicemente come Bernie Ecclestone, è nato nel Regno Unito, il 28 ottobre 1930 (segno zodiacale Scorpione). È un imprenditore ed ex pilota automobilistico, che con la sua attività ha contribuito a tradurre la Formula 1 in una realtà dai profitti da capogiro. fino al 2014 è stato il direttore esecutivo di FOM (Formula One Management), una delle società di punta nella gestione del campionato, e ha lasciato definitivamente il controllo in F1 nel 2018.

È figlio di un capitano di motopescherecci, e ha lasciato gli studi all’età di 16 anni, secondo quanto emerso, per lavorare in una officina della sua città in qualità di assistente di laboratorio. La sua passione per i motori, però, è stata spinta propulsiva verso una straordinaria avventura nel mondo dello sport. Ha tentato la carriera di pilota di motociclismo, nell’immediato dopoguerra, ma sarebbe stata la sua attività di ricambi moto a dargli maggiore risalto lanciandolo verso il successo.

“Compton & Ecclestone” il nome della società che ha contribuito a fondare e che, poco dopo, si sarebbe consacrata come una delle più grandi concessionarie della nazione. Il fiuto per gli affari è stato il leitmotiv della sua esistenza. Un grave incidente in pista, nella Formula 3, lo ha convinto al ritiro a coltivare esclusivamente il suo ruolo nel mondo del business e del management.

Chi è la moglie di Bernie Ecclestone?

La moglie di Bernie Ecclestone si chiama Fabiana Flosi, imprenditrice brasiliana che, nel 2020, lo ha reso padre del primo figlio maschio. Un lieto evento nella vita di Bernie Ecclestone, diventato padre per la quarta volta all’età di 89 anni.

Il matrimonio con la Flosi si è celebrato nel 2012 in Svizzera (lui le avrebbe regalato un anello del valore di circa 100mila sterline!), dopo le precedenti unioni dell’ex boss della Formula 1. La coppia si sarebbe incontrata per la prima volta nella cornice del Gran Premio di Iterlagos, finendo per convolare a nozze 3 anni più tardi…

Bernie Ecclestone: le figlie e la vita privata

La vita privata di Bernie Ecclestone è intensa come la sua carriera. Ha avuto tre figlie, nate da precedenti unioni. Si è sposato per la prima volta nel 1952, con Ivy Bamford, madre della sua primogenita Deborah (il cui figlio lo ha reso bisnonno).

Del 1984 le nozze con la modella Slavica Radić, da cui ha divorziato nel marzo 2009 e dalla quale ha avuto le due figlie Tamara, nata nel 1984, e Petra, classe 1988.

Dove vive Bernie Ecclestone?

Bernie Ecclestone vive in Brasile, in quella che secondo i tabloid sarebbe una villa con tutti i contorni di una fattoria extra lusso. Avrebbe acquistato una piantagione di caffè nel 2015, dopo aver messo in vendita la sua casa da favola nel cuore di Londra.

Il vecchio immobile sarebbe in realtà un palazzo, finito sul mercato al prezzo di 85 milioni di sterline (lui l’avrbebe pagata 65). Un vero luogo da sogno a Kensington, quartiere esclusivo che il manager avrebbe deciso di lasciarsi alle spalle per trasferirsi prima a Chelsea e poi, con la famiglia, nella terra d’origine della moglie.

3 cose che devi sapere su Bernie Ecclestone

– Secondo il Sunday Times, il suo patrimonio sarebbe stellare. Oltre 2 miliardi di sterline ne farebbero uno dei più ricchi del Regno Unito…

– Nel 2007 è diventato azionista di maggioranza del Queens Park Rangers, società calcistica con sede a Londra, insieme a Flavio Briatore.

– Non risulta particolarmente attivo sui social (pochi i contenuti condivisi su Instagram).

