Sui social si descrive brevemente, e i suoi video parlano chiaro: Giulia Savulescu si è imposta all’attenzione del pubblico italiano (e non) di YouTube!

Sapete chi è esattamente la bella Giulia Savulescu? Effervescente e determinata, divertente e intraprendente, è uno dei volti più amati della Rete su scala nazionale. Tiktoker/youtuber, ha una storia che vale la pena conoscere…

Chi è Giulia Savulescu e dove vive?

Giulia Savulescu, nata l’8 ottobre 2004 sotto il segno della Bilancia, vive in una piccola città in provincia di Bergamo ed è una vera e propria webstar! Famosa per i suoi video su YouTube, ha conquistato il cuore di migliaia di follower con la sua semplicità e il suo sorriso non solo sulla celebre piattaforma ma anche su Instagram e TikTok!

Il suo successo è frutto di tanta passione e dedizione per il mondo di Internet, dove ha maturato una notevole esperienza e dove ha trovato terreno fertile per rivolgersi a un target di pubblico sempre più vasto.

Giulia Savulescu su YouTube

Tutorial, consigli su tanti prodotti di bellezza, film da vedere e unboxing sono il pane quotidiano del suo canale YouTube. È con video di questo tipo, infatti, che ha iniziato a incassare un numero sempre più importante di consensi fino a catalizzare l’attenzione di decine di migliaia di persone!

La sua avventura nelle vesti di youtuber è iniziata nel 2014, quando aveva appena 10 anni, e da allora non si è più interrotta! Tra le declinazioni della sua attività in Rete, anche il vlogging.

Altre 3 cose da sapere su Giulia Savulescu

– Su Instagram ha conquistato decine di migliaia di follower e condivide tanti contenuti come influencer.

– Nel 2020 il suo nome è stato inserito nella top ten degli italiani più seguiti su YouTube!

– Ama il mare e la natura, come emerge dalle immagini che costellano il suo profilo sui social, ed è nota anche per i filmati in cui parla del mondo della scuola visto con gli occhi di un’adolescente…

