Chi è Fabiana Flosi, la moglie di Bernie Ecclestone

Fabiana Flosi è la moglie dell’ex boss di Formula 1 Bernie Ecclestone. Scopriamo i dettagli della sua storia, dalle origini alle sue nozze da favola…

Il nome di Fabiana Flosi ricorre nelle cronache rosa dal 2012, anno del suo matrimonio con uno degli uomini che hanno segnato la storia della Formula 1: Bernie Ecclestone. La sua biografia offre il ritratto di una donna riservata, ma di cui non mancano nitidi lineamenti per ricostruirne il profilo.

Chi è Fabiana Flosi e dove vive?

Fabiana Flosi è nata in Brasile (dove vive), classe 1976, e ha costruito una solida carriera di imprenditrice. Avvocato, ha assunto anche il ruolo di vicedirettrice marketing in Formula 1.

Della sua storia personale e professionale precedente all’incontro con l’uomo che sarebbe diventato suo marito, il celebre (e miliardario) manager Bernie Ecclestone, non è emerso granché. I social, poi, non aiutano molto dato che Fabiana Flosi risulta assente.

Bernie Ecclestone

Fabiana Flosi e Bernie Ecclestone

La storia d’amore tra Fabiana Flosi e Bernie Ecclestone affonda le radici nel loro primo incontro del 2009, nel cuore della pista del Gran Premio di Interlagos.

La coppia non si è più separata, salendo all’altare nel 2012 e coronando l’unione con la nascita del primo figlio, nel 2020. Bernie Ecclestone è diventato papà del suo primo maschietto all’età di 89 anni. Non si tratta del primogenito del magnate, che ha avuto altre tre figlie da precedenti unioni.

Il matrimonio degli Ecclestone si è celebrato in Svizzera, con una cerimonia da favola e super blindata. Si dice che l’anello donato alla sposa costasse qualcosa come 100mila sterline!

Altre 3 cose da sapere su Fabiana Flosi

– Fabiana Flosi è stata anche una modella, con una carriera piuttosto affermata in Brasile.

– Come si intuisce dal cognome, Fabiana Flosi ha origini italiane.

– Sullo sfondo di una vita da sogno, tra lusso e ricchezza, il dramma familiare vissuto nel 2016 con il rapimento della madre, Aparecida Schunk. Per il rilascio della suocera dell’ex manager di F1, secondo il Guardian, i sequestratori avrebbero avanzato una richiesta di riscatto di 28 milioni di sterline, somma che il miliardario non avrebbe versato. La liberazione è avvenuta dopo 9 giorni e una serie di errori da parte della banda, condizioni che hanno messo la polizia sulle tracce del covo della città di San Paolo in cui era tenuta prigioniera.

