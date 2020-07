Figlio del celebre regista Dino Risi, Marco Risi ha seguito il percorso del padre costruendo una straordinaria carriera dietro la macchina da presa. Scopriamo di più…

Marco Risi è un famoso regista, produttore cinematografico e sceneggiatore con una brillante carriera nel settore. Dall’esempio del padre, Dino Risi, al successo personale sulle ali del proprio talento, ecco chi è tra biografia e curiosità.

Chi è Marco Risi e dove vive?

Marco Risi è nato a Milano (dove vive) sotto il segno dei Gemelli, il 4 giugno 1951. Produttore e sceneggiatore, è regista di film come Mery per sempre, e di serie tv come L’ultimo padrino…

Figlio del celebre Dino Risi, fratello del compianto regista Claudio Risi (morto nel 2020, firma del famoso telefilm I ragazzi della 3^ C), ha esordito al cinema nel 1971, dopo essersi lasciato alle spalle gli studi in Filosofia.

Il suo primo incarico è stato quello di assistente dello zio, Nelo Risi, e ha poi collaborato alle sceneggiature dei film del padre quali Caro papà (1979) e Sono fotogenico (1980).

Il suo primo film come regista è del 1982, Vado a vivere da solo, con Jerry Calà, poi sono arrivati Un ragazzo e una ragazza e Colpo di fulmine… poi tantissime altre pellicole tra commedia e cinema impegnato…

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=cUM7GV0gtwU

La vita privata di Marco Risi

Della vita privata di Marco Risi si sa che ha sposato Francesca D’Aloja, diventata sua moglie nel 1993. Classe 1963, attrice, scrittrice e regista, ha lavorato per lungo tempo a teatro.

Nella sua carriera, collaborazioni con Vittorio Gassman e registi come Carlo Verdone, Ferzan Özpetek, Ettore Scola, Ricky Tognazzi e… Marco Risi. Quest’ultimo è assente sui social, per cui risulta davvero difficile ricostruire il resto della sua esistenza oltre gli impegni sul set.

Altre 2 cose da sapere su Marco Risi

– Tanti i premi e riconoscimenti per la sua carriera: nel 1990 Ciak d’oro al “miglior regista” per Mery per sempre, nel 1991 il David di Donatello per Ragazzi fuori, poi il Nastro d’argento al “miglior produttore” per Il bagno turco, e molti altri ancora…

– Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi, è il suo libro del 2020, pubblicato sotto la Arnoldo Mondadori Editore, che racconta il suo percorso insieme al padre…

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=cUM7GV0gtwU