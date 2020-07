Giornalista professionista e scrittrice, Luisa Ciuni è una delle massime esperte italiane in questioni reali. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Quando si parla di royals, Luisa Ciuni è la persona giusta da contattare. È lei ad essere la giornalista italiana più informata sul gossip reale, sa sempre quello che succede a corte ed è una vera miniera di notizie. Non a caso ha collaborato alla stesura di diversi libri sull’argomento, ed è anche protagonista di una miniserie dedicata alle famiglie reali più belle d’Europa. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Luisa Ciuni, la biografia

Classe 1959, Luisa Ciuni è originaria della Sicilia, e in particolar modo di Palermo. Non abbiamo molte notizie biografiche su di lei, dal momento che non ama rendere pubblica la sua vita: in effetti, non conosciamo nemmeno la sua data di nascita completa. Si è trasferita a Milano quando era ancora giovanissima, nel 1978: qui ha frequentato l’università, laureandosi in Filosofia della scienza.

Divenuta ben presto giornalista professionista, si è occupata dei più svariati argomenti. In particolare, Luisa è sempre stata appassionata di moda e ha deciso di dedicarsi al lato sostenibile ed ecologico di questo mondo. Ha collaborato con alcune importanti riviste – è stata caporedattrice de Il Giorno e ha lavorato ai supplementi del Gruppo Class Editore. Ha trattato molti temi, dalla cronaca agli eventi mondani, ed è autrice di alcuni libri che hanno riscosso grande successo.

Luisa Ciuni, l’esperta di royal

Oltre alla moda, l’altro ambito di specializzazione di Luisa è il mondo dei reali. In collaborazione con Elena Mora, ha portato alle stampe ben quattro libri dedicati alla storia dei Windsor, la royal family inglese che tanto appassiona noi italiani.

E in qualità di esperta, è stata scelta per affiancare Costantino della Gherardesca alla conduzione della mini-serie The Royals, show di Sky Uno dedicato ai segreti delle più affascinanti e misteriose famiglie reali d’Europa.

La vita privata di Luisa Ciuni

Fonte foto: https://www.facebook.com/luisa.ciuni.9

Anche in merito alla sua vita privata, sono davvero poche le notizie che abbiamo sul conto di Luisa. Non ha profili social, ad eccezione di una pagina Facebook che aggiorna soltanto per i suoi amici più cari. Sappiamo che è molto legata alla famiglia: è figlia di Roberto Ciuni, storico giornalista del Giornale di Sicilia, mentre sua mamma era piemontese.

Oggi è sposata e ha un figlio che vive all’estero. Lei, invece, abita da tantissimo tempo a Milano, quella che sente ormai come la sua città. Ma non ha mai dimenticato le sue origini e, ogni volta che può, torna in Sicilia per le vacanze e per godersi il caldo sole dell’isola.

3 curiosità su Luisa Ciuni

-Insegna Tecnica del Giornalismo di Moda allo IULM di Milano e presso altre università italiane.

-Parla ben 4 lingue, è una vera poliglotta.

-Uno dei suoi libri di più grande successo è La rivoluzione comincia dal tuo armadio, scritto in collaborazione con la stilista Marina Spadafora.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/luisa.ciuni.9