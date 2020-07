Giovanna Abate è stata una corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne: scopriamo la sua vita al di là del noto programma televisivo di Maria De Filippi.

Occhi azzurri penetranti in contrasto con i suoi capelli color corvino e la pella diafana: ecco chi è Giovanna Abate una delle corteggiatrici dell’edizione 2019/20 di Uomini e Donne, diventata poi anche tronista. Prima di prendere parte al dating show di Maria De Filippi la Abate non aveva mai messo piede in uno studio televisivo.

Chi è Giovanna Abate (e dove abita)

Giovanna Abate è nata a Roma il 16 febbraio 1995 sotto il segno dell’Acquario. Sulla sua vita privata non abbiamo moltissime informazioni, dal momento che ha deciso di non volerle condividere sui suoi account social. Sappiamo, però, che vive a Roma e da alcune foto postate su Instagram che a giugno 2019 ha conseguito la laurea, anche se non sappiamo in cosa si sia laureata.

Bella e misteriosa, Giovanna, ha sempre cercato di mantenere lontano dal chiacchiericcio la sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che lavora in un negozio d’abbigliamento, in particolare gestisce il reparto amministrativo insieme alla madre. Sappiamo, inoltre, che ha una sorella di nome Anna che l’ha resa zia un bellissimo bambino.

Giovanna Abate a Uomini e Donne

Come corteggiatrice Giovanna ha provato a farsi scegliere da Giulio Raselli, venendo però alla fine ‘scartata’ a favore di Giulia d’Urso. Per farla riprendere dalla delusione, Maria le propone il trono e così da corteggiatrice Giovanna passa subito a essere tronista.

La vita privata di Giovanna Abate

Sulla vita sentimentale di Giovanna conosciamo pochi dettagli prima di diventare protagonista a Uomini e Donne. Dopo l’esperienza negativa come corteggiatrice, ha avuto la chance di essere tronista. Il suo trono è stato però molto particolare.

A causa del Covid-19 è stato infatti interrotto a metà, e per molto tempo ha potuto andare avanti solo tramite videochiamate e chat con i suoi due seduttori, Sammy Hassan e il misterioso Alchimista, ovvero Davide Basolo. Nonostante tra i due vi sia una forte complicità, la scelta di Giovanna Abate alla fine ricade su Sammy. La loro storia, burrascosa e passionale, è però entrata in crisi dopo poche settimane, nel giugno del 2020.

5 curiosità su Giovanna Abate

– Su Instagram Giovanna Abate ha un account da migliaia di follower in cui posta spesso foto in compagnia delle amiche.

– Ama viaggiare e infatti tra le Instagram Stories del suo account ci sono tutti i posti che ha visitato.

– Come fa ad avere un fisico così tonico? Pratica diverse ore di attività fisica e mangia in modo sano.

– Ha un piercing all’ombelico.

– Non conosciamo i guadagni di Giovanna.

