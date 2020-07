Volto affermato del giornalismo, Roberta Ammendola è una donna dalla brillante carriera. Scopriamo di più sul suo conto, dalle origini al successo…

Roberta Ammendola è un’affermata giornalista, ma anche una mamma felice. Vi sveliamo il ritratto della sua vita, tra la biografia e qualche dettaglio sulla sua carriera.

Chi è Roberta Ammendola e dove vive?

Roberta Ammendola è nata a Salerno, sotto il segno dei Gemelli, il 2 giugno 1977. Vive a Roma, città dove lavora in qualità di giornalista Rai. Laureata in Scienze della Comunicazione, con master in Lingua inglese al British Council, vanta numerose esperienze tra carta stampata, radio e tv.

Nella sua carriera anche il ruolo di conduttrice, autrice di testi per varie redazioni, volto del Tgr Rai Lazio, di Buongiorno Regione, e anche… firma e co-regista del musical “MusiCcall” (datato 2005)! Nel 2020 è passata al timone di una trasmissione al fianco dell’attore e conduttore Pino Strabioli, intitolata Il Caffè di Raiuno.

La vita privata di Roberta Ammendola

Sappiamo davvero poco della (riservatissima) vita privata della giornalista Roberta Ammendola. Dalle immagini che condivide sui social emerge il ritratto di una mamma premurosa, qualche foto di sua figlia e non molto altro…

Il resto sono istantanee che arrivano dalla galassia della sua intensa attività professionale, partita da molto lontano, dal timido esordio nelle realtà giornalistiche locali della sua regione fino a diventare un percorso di successo…

Altre 3 cose da sapere su Roberta Ammendola

– Su Instagram si descrive come amante di musical e teatro…

– Intervistata dal sito telegiornaliste.com, Roberta Ammendola ha tracciato questo ritratto dei suoi sogni nel cassetto: “Le mie passioni, il teatro, la musica e la danza sono un punto fermo. Rappresentano il cassetto che è rimasto sempre socchiuso e negli anni si apre sempre di più…”.

– La giornalista ha curato anche la regia di uno spettacolo a lei particolarmente caro, intitolato La Prima di Primiano.

