5 curiosità sull’attore e conduttore Pino Strabioli

Nato come attore di teatro, ad oggi è anche un famoso regista e conduttore: ecco chi è Pino Strabioli e tutto quello che c’è da sapere su di lui!

Pino Strabioli è un attore e regista italiano, appassionato principalmente di teatro. Ma oltre ad essere un talentuoso interprete, è anche noto per essere un bravissimo conduttore. La sua carriera è iniziata in un modo un po’ particolare… Scopriamo di più sulla vita di Pino Strabioli!

Chi è Pino Strabioli: la biografia

Naasce a Orvieto, in Umbria, il 26 luglio 1963 sotto il segno del Leone. Giuseppe Strabioli, conosciuto solamente come Pino, è ancora un bambino quando capisce di essere interessato alla recitazione: ama trascorrere gran parte delle sue giornate a vedere gli attori del teatro della sua città. Oltre ad essere un bravissimo studente, Pino sa perfettamente cosa vuole fare da grande; così, non appena si diploma, si trasferisce a Roma dove si iscrive immediatamente a Lettere con indirizzo “Storia dello Spettacolo”.

Pino Strabioli

Per incrementare i suoi studi, Giuseppe riesce anche a frequentare una piccola scuola di teatro della regione Lazio. Da quel momento in poi, il palcoscenico diventa la sua seconda casa. Entra a far parte di una compagnia che lo porta in giro per le varie città italiane fino a quando non arriva il debutto in TV nel 1992 a “T’amo TV” su Telemontecarlo.

Collabora con vari programmi televisivi, entra a far parte del mondo del cinema, ottenendo ruoli in film come “La via degli angeli” e “Le ombre rosse”, e inizia anche a condurre qualche programma, tra cui “Grazie dei fiori” ovvero uno speciale del Festival di Sanremo. Inoltre nel 2020 è al timone insieme a Maurizio Costanzo del programma su Rai 3 “Insonnia“, e conduce “Il Caffè di Raiuno“.

Pino Strabioli: vita privata

Della sua vita privata si sa ben poco e non sappiamo se attualmente l’attore sia felicemente fidanzato. C’è un particolare, però, che lui stesso ha voluto raccontare durante un’intervista con un giornalista del Fatto Quotidiano: ha confessato di essere entrato a far parte del mondo della televisione grazie ad un regista, poiché è stato il suo amante per ben 16 anni. Il regista in questione sarebbe Patrick Rossi Gastaldi, noto anche per essere stato docente di recitazione della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Dove abita Pino Strabioli?

Pino Strabioli vive a Orvieto. Ha raccontato alcuni dettagli della sua casa al sito architettoconsiglia.com. La sua abitazione è un appartamento, con ambienti separati ma comunicanti. Ha una stile misto, con molti mobili e cose accumulate negli anni.

Quanto guadagna Pino Strabioli?

Non è noto quanto guadagni Pino Strabioli per i suoi programmi e i film in cui ha recitato.

Pino Strabioli: 5 curiosità

-Ha un profilo Instagram molto seguito, ma poco utilizzato: l’attore non posta quotidianamente.

-Nonostante sia nato e cresciuto ad Orvieto, Pino ha i genitori laziali: la madre è di Roma, mentre il padre è dei Castelli Romani (di un paese di nome Colonna).

-È stato respinto dall’Accademia d’Arte Drammatica, poiché non è riuscito a superare l’esame di ammissione!

-Da grande appassionato di scrittura, Pino Strabioli ha pubblicato anche tre libri.

-Conduce nel 2019 lo Speciale Premio Strega, programma tv su Rai 3.

