Sammy Hassan, conosciuto con lo pseudonimo di Sammy The Voice, è stato un tentatore di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne: scopriamo qualcosa sulla sua carriera e vita privata.

Sammy Hassan è uno dei vocalist più famosi d’Italia grazie alla partecipazione a programmi come Temptation Island e Uomini e Donne. Schietto, determinato e con un sorriso a trentadue denti sempre stampato sul volto, Sammy sembra rappresentare il ritratto della felicità. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e non solo!

Chi è Sammy Hassan

Classe 1985, Sammy Hassan è nato a Roma il 26 giugno sotto il segno del Cancro. Fin da piccolo, Sammy, ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo e per quello della notte. Il connubio perfetto, per Sammy, è rappresentato dalla sua professione di vocalist, dal momento che lavora in alcuni dei locali più importanti della notte milanese.

Sammy Hassan: la carriera

I primi passi, però, Sammy li ha mossi all’interno dei villaggi turistici dove, da ragazzo, ha lavorato anche per poter mettere qualche soldo da parte. Il primissimo programma televisivo a cui Sammy ha preso parte è stato Carramba che fortuna, in cui ha vestito i panni del Carramba Boys. Ben presto, però, ha deciso di lasciare la capitale per trasferirsi a Milano dove ha cominciato a lavorare come vocalist.

Dopo aver prestato il volto per diverse campagne pubblicitarie, ha lavorato per anni nella società Planet One, attiva nell’ambito del food and beverage. Ha però continuato a coltivare il sogno di imporsi nel mondo dello spettacolo, e così è entrato nel 2019 come tentatore a Temptation Island e poi ha ricoperto il ruolo di corteggiatore a Uomini e Donne nel 2020.

La vita privata di Sammy Hassan

Sammy Hassan è stato sposato, quando era molto giovane, per oltre quattro anni. Da questa importante relazione è nato il suo unico figlio, il piccolo Christian. Per un breve periodo ha avuto una storia con Lidia Vella, che però ha deciso di chiudere ogni rapporto, non senza dichiarazioni velenose, dopo aver scoperto che aveva già un figlio e una ex moglie.

A Uomini e Donne si è presentato nel 2020 nel ruolo di corteggiatore ed è subito rimasto affascinato dalla bellezza della tronista Giovanna Abate. Nonostante le difficoltà di questo trono, dovute al Covid-19, è riuscito a vincere il ‘duello’ con il famoso Alchimista, Davide Basolo, conquistando il cuore di Giovanna. La loro relazione, iniziata ufficialmente nei primi giorni di giugno 2020, è però entrata in crisi dopo poche settimane, e i due hanno scelto di prendersi una pausa di riflessione.

5 curiosità su Sammy Hassan

– Su Instagram ha un account ufficiale molto seguito.

– Il suo soprannome è Sammy the Voice.

– Di certo è molto apprezzato per il suo fisico: è alto 186 centimetri e pesa circa 84 chili.

– Ha un passato anche da modello.

– Nel 2008 ha preso parte al concorso di Mister Italia riuscendo ad arrivare terzo.

