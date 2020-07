Il figlio di David e Victoria Beckham si è innamorato perdutamente di lei, donna dalla bellezza straordinaria e dalla carriera brillante: ecco chi è Nicola Peltz.

Nicola Peltz è la donna che ha fatto impazzire le cronache rosa per la sua storia d’amore con Brooklyn Beckham, uno dei figli vip più osservati del mondo. Ma lei non brilla di luce riflessa, perché la sua carriera, in passerella e sul set, conta su straordinari traguardi conquistati a suon di bellezza e talento…

Chi è Nicola Peltz e dove vive?

Nicola Anne Peltz è nata a Westchester County, negli Usa, il 9 gennaio 1995, sotto il segno del Capricorno. È figlia di Claudia Heffner, ex modella, e del miliardario Nelson Peltz, famoso uomo d’affari.

Dopo aver frequentato la Rye Country Day School (a New York), ha intrapreso la carriera di modella ma non solo: è anche una famosa attrice (tra i film in cui ha recitato, anche Transformers 4 – L’era dell’estinzione). Ha fatto parte del cast della serie tv Bates Motel, tra il 2013 e il 2015, e ha avuto anche un ruolo nel videoclip musicale di Miley Cyrus 7 Things.

Nicola Peltz vive a New York, in un lussuoso appartamento che è stato anche il suo romantico nido d’amore durante i giorni di isolamento per l’emergenza Coronavirus…

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

Nicola Peltz è la donna che ha stregato Brooklyn Beckham, figlio di David Beckham e dell’ex Spice Girls Victoria. Il 12 luglio 2020, il fidanzato ha annunciato di averle fatto la proposta di matrimonio: “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto di sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno“.

La coppia, particolarmente attiva sui social, ha condiviso tantissimi scatti romantici su Instagram. Secondo le indiscrezioni, nel passato sentimentale della modella e attrice ci sarebbero relazioni piuttosto “rumorose” per il gossip: da quella con Justin Bieber e a quella con Anwar Hadid, fratello di Gigi e Bella Hadid…

Altre 4 cose da sapere su Nicola Peltz…

– Nicola Peltz proviene da una famiglia molto numerosa: ha quattro fratelli maggiori, due minori e una sorella.

– Tra i ruoli interpretati, quello di Katara nel film L’ultimo dominatore dell’aria (che le è valso il titolo di “Peggior attrice non protagonista” ai Razzie Awards 2010).

– Nicola Peltz non avrebbe faticato a farsi apprezzare dall’intero clan Beckham, e i suoceri David e Victoria sarebbero letteralmente pazzi di lei!

– Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/nicolaannepeltz/?hl=it