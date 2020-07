Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi: ecco chi è!

Nato dal matrimonio di Serena Grandi e Giuseppe Ercole, ecco chi è Edoardo Ercole, volto noto anche in televisione…

Lo abbiamo visto diverse volte in televisione, specialmente quando sua madre Serena Grandi è entrata nella casa più spiata di Italia del Grande Fratello Vip: è Edoardo Ercole ed è, ormai, noto al pubblico italiano anche grazie ad alcune ospitate a Domenica Live e Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Ma cosa fa nella vita? Scopriamo alcune curiosità sul figlio di Serena Grandi!

Chi è Edoardo Ercole: la biografia

Classe 1989, la data di nascita precisa del giovane ragazzo non è risaputa. Di Edoardo Ercole sappiamo ben poco, poiché non è un personaggio che fa parte del mondo della televisione. La sua notorietà è dovuta dal fatto di essere il figlio della talentuosa attrice Serena Grandi, la quale è entrata a far parte del Grande Fratello VIP e ha parlato, spesso e volentieri, di lui.

Edoardo ha vissuto un’infanzia abbastanza serena, anche se ha avuto difficoltà a superare la notizia del divorzio dei suoi genitori. Da brava persona determinata e intraprendente, Edoardo è sempre stato portato per lo studio: dopo aver conseguito il diploma, si è iscritto all’Università dove si è laureato in Scienze della Comunicazione.

Sui social è abbastanza presente e in televisione sembra sentirsi molto a suo agio, eppure della vita privata di Edoardo si sa ben poco. Quindi, non sappiamo se abbia trovato il vero amore o se sia ancora alla ricerca della sua dolce metà!

Edoardo Ercole: 4 curiosità sul figlio di Serena Grandi

-Il figlio di Serena Grandi, Edoardo, è attivissimo sui social: sul suo profilo Instagram pubblica, spesso, stories che riguardano la sua vita quotidiana.

-Edoardo e Serena Grandi hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio: entrambi si sono tatuati un Oscar.

-Edoardo è nato dal matrimonio di Serena Grandi e Giuseppe Ercole: quest’ultimo è venuto a mancare nel 2010 a causa di un tumore al cervello.

-Vive a Milano da pochi anni. I suoi guadagni non sono noti.

Edoardo Ercole al Grande Fratello

Lunedì 13 maggio 2019 Edoardo è stato protagonista di una discussione molto accesa all’interno della casa più spiata d’Italia. Il giovane figlio di Serena Grandi non è tra i concorrenti dell’edizione, ma è stato invitato dalla D’Urso a riportare in diretta un fatto accaduto che aveva il bel Gianmarco Onestini come protagonista. A fargli compagnia, quella puntata, è entrata nella casa anche la sua cara amica Francesca Cipriani che si è scagliata contro la concorrente Valentina Vignali.

Edoardo ha raccontato che Gianmarco, durante l’edizione del 2018 di Temptation Island (dove Onestini e Terlizzi facevano i tentatori), avrebbe insinuato la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Onestini ha negato tutto, ma la discussione è stata come al solito molto accesa. A difendere il fratello, nelle sue storie su Instagram, Luca Onestini ha commentato le accuse di Ercole con queste parole:

“Pensavo non ci fosse nulla di peggio delle barbe di questi due, ma non avevo fatto i conti con la figura che hanno fatto questa sera. #buffoni“.

