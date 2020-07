5 curiosità su Serena Grandi: dai gossip sulla sua vita privata, alla malattia

Quello che non sai su Serena Grandi: dalla relazione travagliata con il suo ex, all’indagine sul possesso di droga. Ecco tutte le curiosità!

Nata il 23 marzo 1958 (Ariete), Serena Grandi, è uno dei simboli del cinema piccante degli anni ottanta e novanta: una vera e propria diva, dotata di sensualità e talento. Nel corso della sua carriera artistica ha destato non poco scalpore non solo per la sua grande bellezza, ma anche per gli scandali legati alla sua vita privata e un’indagine sul suo conto per possesso di droga.

Sapevi che il suo vero cognome non è Grandi, ma Faggioli: Grandi era il cognome della madre? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Serena Grandi e sulla sua vita privata!

Chi è Serena Grandi: la biografia

Cresce a Bologna, e dopo gli studi diventa analista informatica, ma la sua passione per la recitazione si fa sentire. Così Serena si butta nel mondo del grande schermo, e comincerà la carriera che la renderà famosa in tutta Italia.

Durante i suoi primi anni nel mondo del cinema – che spesso celebra sul suo profilo Instagram – prese lo pseudonimo anglofono di Vanessa Steiger. In seguito, invece, ha fatto suo il cognome della madre, alla quale era molto legata.

La morte della mamma, avvenuta il gennaio 2016, l’ha messa a dura prova e ha attraversato un periodo di depressione da cui è fortunatamente riuscita a riprendersi: “Ho perso circa 15 kg da gennaio, quando è morta mia madre. Dopo La Grande Bellezza ho lasciato Roma e ora vivo a cento metri dal mare. Sono rinata“, ha raccontato a Domenica Live.

Nel 2017 vediamo Serena Grandi al Grande Fratello Vip, dove, da buona diva di altri tempi si è spesso scontrata con Corinne Clery. Le due donne hanno infatti condiviso lo stesso uomo: Beppe Ercole. Dopo questa esperienza le due si sono riappacificate e ora vanno d’amore e d’accordo.

La vita privata di Serena Grandi: figlio ed ex

Serena Grandi è sposata dal 1987 al 1993, con Beppe Ercole, da cui ha avuto un figlio, Edoardo Ercole. Dopo la fine della loro relazione l’attore si è risposato con Corinne Clery, ma ha mantenuto buoni rapporti con la Grandi, che alla sua scomparsa l’ha ricordato con affetto.

I due avevano 20 anni di differenza d’età, e fu la donna a decidere di separarsi: “Sono io che ho voluto rompere il matrimonio, nonostante avessi un bambino di tre anni, e ho sempre pensato sia stata una delle cose peggiori che ho fatto nella vita. Avrei dovuto pensarci meglio. Ma ero giovane, bella, ricca e trasgressiva, e non sapevo che la vita poi mi avrebbe punita“, ha spiegato nel 2010 a Style.it.

Quando suo figlio Edoardo le ha rivelato di essere gay, è stato uno shock, ma lei lo ha sempre accettato.

In seguito si è legata a Luca Iacomini, conosciuto su Facebook. Nel 2017 la storia tra i due è naufragata (dopo aver addirittura annunciato il matrimonio), e un anno più tardi Serena Grandi ha confessato di esserne stata perseguitata.

L’uomo è poi stato denunciato: “Ho dovuto ricorrere a un legale, con tanto di denuncia dai Carabinieri. Non parlo di violenza fisica, ma telefonate giorno e notte e messaggi e infinite mail. (…) Ora c’è un ordine di restrizione, con tanto di querela ed esposto“, ha rivelato a Tgcom24.

5 curiosità su Serena Grandi

-Ha rivelato di aver subito un abuso, quando era bambina, da parte di un prete. “Quando avevo otto anni, io e una mia amichetta dovevamo fare la cresima, ed eravamo ripetutamente molestate da un prete. C’era il catechismo, lui ci chiamava, ci stringeva, e ci faceva baciare sulla bocca”, raccontò a Domenica Live.

-In un’intervista a Peter Gomez ha rivelato di aver fatto uso di cocaina. Inoltre è stata accusata di detenzione e spaccio di cocaina. Venne prosciolta ancora prima del processo perchè ammise che l’acquisto di stupefacenti (in quantità comunque minime) era destinato ad uso personale.

-A novembre 2018 le è stato diagnosticato un tumore al seno e, a 60 anni, ha subito un intervento di asportazione.

-Ha avuto uno scontro con Pierluigi Diaco durante un’ospitata da Barbara D’Urso. I due non si sono più parlati per un po’, finché hanno messo una pietra sopra. Come? Diaco ha invitato la collega ad una puntata di Io e te, parlando in diretta della loro situazione… e ritornando in buoni rapporti!

-Ha avuto una storia d’amore con Gianni Morandi, quando lei non era ancora così conosciuto. “È stata una storia bellissima. All’epoca non ero ancora conosciuta. Mi ha portato a Sanremo, mi ha vestita. Mi ha fatto sentire una regina e con lui sono stata nei più bei alberghi. Sono entrata con lui, mano nella mano, fino a che non è salito sul palco per cantare La mia nemica amatissima. Ci siamo lasciati perché io non ero pronta ad entrare in una famiglia allargata“. ha detto a Di Più.

Dove abita Serena Grandi

Serena Grandi possiede una casa a Rimini, stesso luogo in cui per molto tempo ha gestito anche un ristorante (che come vedremo le ha causato diversi problemi).

La sua casa è una villa bellissima che dà sul mare, perfetta per rilassarsi!

Il patrimonio di Serena Grandi: quanto guadagna

Non si conosce l’entità del patrimonio dell’attrice, ma sappiamo che, come a rivelato a Io e te, ha avuto dei problemi economici legati al fallimento di un ristorante di sua proprietà, La locanda di Miranda, a Rimini. Come ha spiegato lei stessa, in realtà gli acquirenti non avevano finito di pagare una volta chiuso l’esercizio, e così nei guai è finita lei, subendo anche un pignoramento della casa.

Di conseguenza Serena ha preso parte a diverse trasmissioni, come ha ammesso lei stessa, «per convenienza». Oggi pare che la sua situazione economica si sia ristabilita.

